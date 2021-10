Inter, Inzaghi può sorridere: torna Correa in gruppo

L'attaccante ex Lazio sarà convocato per la sfida al Castellani contro l'Empoli.

L’attaccante ex Lazio sarà convocato per la sfida al Castellani contro l’Empoli.

Dopo il pareggio con la Juventus, l’Inter di Inzaghi è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare al meglio la gara di mercoledì con l’Empoli di Andreazzoli.

Nell’allenamento mattutino L’allenatore nerazzurro ha ritrovato di nuovo Correa, che ha smaltito l’infortunio muscolare e che sarà convocato per la trasferta toscana.

Chi mancava oggi era Vidal, assente per una sindrome influenzale e vedremo se il giocatore recupererà in tempo per il match di mercoledì.

Inter, torna Correa accanto a Lautaro Martinez

In vista della partita di Inzaghi visti i tanti impegni fino ad ora, l’allenatore nerazzurro potrebbe optare per il turnover.

Chi potrebbe riposare è Edin Dzeko, che fino ad ora le ha giocate tutte e che potrebbe essere sostituito da Lautaro Martinez con accanto Correa, pronto a riprendersi il posto da titolare.

Inzaghi potrebbe optare per Sanchez anche se il giocatore non ha scalato al momento ancora le gerarchi dell’allenatore. Tornano sulle fasce Dumfries e Dimarco accanto a Brozovic e Barella, pronti a fare gli straordinari.