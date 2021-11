Inter, Inzaghi rilancia Vecino mentre Marotta pensa ai sostituiti| I nomi

Il centrocampista è in scadenza e il suo rinnovo non è tra le priorità per Marotta

Simone Inzaghi lo tiene in grande considerazione

Tra i tanti meriti di Simone Inzaghi in questa stagione c’è anche quello di aver rilanciato diversi giocatori che sembrava potessero aver finito il loro ciclo all’Inter. Tra questi spicca certamente il nome di Matias Vecino. L’uruguaiano, infatti, a inizio novembre ha già eguagliato il numero di presenze (8) e di gol (1) dello scorso campionato, quando per Conte era più di una seconda scelta.

Vecino è però in scadenza a giugno 2022 e il suo rinnovo non è certo tra le priorità per la dirigenza nerazzurra che, anzi, in caso di buone offerte, potrebbe anche lasciarlo partire per risparmiare 6 mesi di ingaggio. Marotta tra l’altro sta lavorando ad alcuni nomi in entrata, come riporta Calciomercato.com. In cima alla lista del dirigente dell’Inter ci sarebbero Nandez del Cagliari e Thorsby della Sampdoria: due innesti di sostanza e qualità che erano già stati cercati in estate.