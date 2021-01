Tutto sul derby d’Italia, risultato, tabellino e highlights di Inter-Juventus

Inter-Juventus

Straordinaria prova di forza per l’Inter, che dopo il pareggio con la Roma e l’incredibile sconfitta con la Sampdoria, domina contro la Juve e s’impone nel derby d’Italia per 2-0. Decisive le reti di Vidal e Barella, che lanciano momentaneamente la squadra di Conte in vetta alla classifica alla pari del Milan, impegnato domani sera nella trasferta di Cagliari. Pesante passo indietro rispetto alle ultime uscite, invece, per i bianconeri di Pirlo che restano al quinto posto alle spalle di Napoli e Roma.

Inter-Juventus 2-0 tabellino e highlights

Reti: 12′ Vidal, 52′ Barella

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta (57′ Bernardeschi); Chiesa, Bentancur, Rabiot (57′ McKennie), Ramsey (57′ Kulusevski); Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Garofani, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Arthur, Fagioli, Ranocchia.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skiniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (76′ Gagliardini), Young (72′ Darmian); Lukaku, Lautaro (85′ Sanchez). All. Conte. A disp. Padelli, Radu, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Eriksen, Pinamonti

Arbitro: Doveri

Ammoniti: 36′ Bonucci, 59′ Young, 62′ Morata, 67′ Barella