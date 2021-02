Il fondo britannico vuole ottenere la maggiornanza del club dopo che la famiglia Zhnag ha rifiutato la prima offerta ufficiale

La trattativa tra la Bc Partner e Suning sta andando ancora avanti. A riferirlo è Il Corriere dello Sport. Per il quotidiano, il fondo britannico ha fissato una data di scadenza per concretizzare il passaggio della maggioranza: il 31 marzo. Non un giorno casuale perché coincide con quella fissata dalla UEFA che obbliga ogni club, per ottenere la licenza, ad essere in regola con i pagamenti. Questa è una prerogativa necessaria affinché l’Inter possa partecipare alle prossime competizioni europee.

A inizio febbraio la Bc Partners aveva formulato la prima richiesta ufficiale ma tra la domanda e l’offerta c’è una distanza da 200 milioni di euro. Suning ha quindi rifiutato la proposta ma la trattativa tra le parti va ancora avanti. La famiglia Zhang ha ancora un mese e mezzo di tempo, periodo delicato e importante per capire quale sarà il futuro prossimo dell’Inter.