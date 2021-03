Inter, un nuovo Eriksen

Christian Eriksen è davvero rinato. Gli ultimi due mesi sono stati fondamentali per il centrocampista danese. L’intesa con Antonio Conte era lontana, ma poi i due si sono ritrovati e adesso è impossibile stare senza l’ex Tottenham in campo.

Eriksen: “Mai pensato di andare via”

Il suo addio era quasi certo nel mercato di gennaio, ma l’Inter non ha avuto modo di piazzarlo, così si pensava ad un suo addio a fine campionato, ma non sarà così. A dare conferma del suo forte legame con la società nerazzurra è lo stesso giocatore. Le sue dichiarazioni fanno impazzire tutto l’ambiente, la solidità di Eriksen sul campo è diventata fondamentale. Il giocatore ha dichiarato: “È stato un anno mentalmente difficile. Sono venuto per giocare a calcio, e quando non ti è permesso farlo, è fastidioso. Fuori dal campo è stato assolutamente fantastico. Milano è una bella città e la famiglia sta bene. È stato solo sul campo che mancava qualcosa. Essere un giocatore dell’Inter è sempre stato bello, ma ovviamente il momento più bello è poter giocare un po’ di più. È un bellissimo momento per essere un giocatore dell’Inter. Sono stato davvero bravo a isolarmi e concentrarmi. Per un numero incredibile di giorni dopo l’allenamento e le partite, mi sono allenato di più. Un calcio di punizione, un tiro in porta o qualcos’altro, proprio perché avevo la possibilità di allenarmi di più perché non giocavo tanto. – Ha continuato – “È fantastico che sia stato in grado di mettermi alla prova, ma sento ancora che ci sono molte cose che posso dimostrare. Mi sento ancora come se ci fossero ancora molte cose dentro di me. Ho scoperto quanto va veloce il calcio. È un su e giù. Lo vivo davvero giorno per giorno e poi dobbiamo ancora vedere come va e cosa porta il futuro”.