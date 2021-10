Inter, da Lautaro a Barella passando per Brozovic: il punto sui rinnovi

Inter, situazione rinnovi: Lautaro al fotofinish, arriveranno anche Barella e Brozovic

La dirigenza nerazzurra sta lavorando intensamente per limare i dettagli dei contratti di alcuni importantissimi giocatori, il primo è Lautaro Martinez, con cui l’accordo è stato raggiunto da tempo insieme al suo entourage, manca solo qualche virgola e il numero 10 argentino sarà pronto a firmare. Ancora da discutere sono le condizioni di Brozovic, dopo la pausa nazionali Marotta e Ausilio terranno un incontro col procuratore del regista croato per prolungare la sua permanenza all’Inter, soprattutto perché Brozo andrà in scadenza nel 2022, situazione che i neroazzurri non vogliono dover affrontare. Per Barella c’è già stato un incontro col procuratore Alessandro Beltrami a Kiev, le cifre sono già state discusse, la volontà di continuare insieme non è in dubbio, si aspetta una fumata bianca, come per Lautaro e Brozovic, nei prossimi mesi, Inzaghi potrà dunque avere a disposizione i suoi gioielli anche in futuro. Rinnovi necessari per proseguire un progetto tecnico che vede i tre giocatori protagonisti nel sistema: Lautaro insieme al nuovo compagno di reparto Dzeko è già a quota 5 gol, Barella è leader in assist con 5 in 7 partite, a cui va aggiunto un gol, mentre Brozovic è sempre presente in campo a dare equilibrio e impostare l’azione, tre punti fermi su cui l’Inter vuole costruire non solo il presente ma anche il futuro.