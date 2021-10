Inter, Lautaro Martinez già in campo nella prossima partita?

Lautaro potrebbe essere addirittura schierato titolare contro l’Uruguay

I tifosi dell’Inter hanno trattenuto il fiato quando hanno sentito in differita dell’infortunio di Lautaro Martinez che non gli ha concesso di esserci con la sua nazionale nella sfida contro il Paraguay. Il Toro non ha infatti partecipato alla sfida che è terminata 0-0 e si temeva addirittura un suo rientro in Italia, a Milano.

I sostenitori albicelesti e nerazzurri possono però tirare un sospiro di sollievo perché, come riferisce il quotidiano nazionale Olè (che cita fonti interne all’AFA, la Federazione argentina), le condizioni di Lautaro Martinez sono in netto miglioramento e c’è addirittura la possibilità di vederlo titolare nella sfida che la Seleccion disputerà nella notte tra domenica e lunedì contro l’Uruguay.

Sembrano scongiurati quindi problemi fisici di maggiore entità che avrebbero escluso il centravanti anche dalla ripresa del campionato quando i nerazzurri si troveranno impegnati contro la Lazio di Sarri in una sfida speciale per l’attuale tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi