Inter-Lazio, Conte con il dubbio Eriksen. Patric in vantaggio su Musacchio

Nel posticipo della domenica, i nerazzurri potrebbero prendersi la vetta della classifica battendo la Lazio. Ecco le probabili formazioni

Dopo le sconfitte del Milan e della Juventus, l’Inter non può sbagliare. Con una vittoria, infatti, i nerazzurri si porterebbero in vetta alla classifica. Però, l’avversario è molto ostico poiché a Milano arriva la Lazio di Simone Inzaghi. Antonio Conte ha le idee chiare sull’undici titolare, l’unico ballottaggio è quello tra Eriksen e Gagliardini. Handanovic in porta, mentre il trio difensivo dovrebbe essere quello ormai noto composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo sicuri di un posto Barella e Brozovic, sulle fasce spazio a Hakimi e Perisic. In attacco confermata la coppia Lukaku–Lautaro.

Inzaghi, invece, scioglierà le riserve solamente all’ultimo. Reina confermato tra i pali; accanto ad Acerbi, Patric è in vantaggio su Musacchio, mentre Radu è in dubbio per alcuni problemi fisici con Hoedt pronto a giocare dal 1’. Sugli esterni di centrocampo confermati Lazzari e Marusic, in mezzo ecco Luis Alberto, Leiva e Milinkovic Savic. In attacco Correa a sostegno di Immobile.