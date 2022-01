Inter-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter-Lazio, il big match si gioca a San Siro

L’Inter ospita a San Siro la Lazio di Sarri. Inzaghi ritrova il passato, dopo le polemiche dell’andata i nerazzurri cercano riscatto al Meazza e tre punti per confermarsi in vetta e tenere a distanza i cugini del Milan. Di fronte una Lazio desiderosa di far bene con il tridente Immobile, Pedro e Zaccagni pronto a mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Campioni d’Italia senza Calhanoglu squalificato, in attacco recuperato Dzeko che partirà però dalla panchina, in attacco Lautaro Martinez e Sanchez.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Orario e dove vederla in tv

Inter-Lazio (fischio d’inizio alle 20:45) sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, la cui app è disponibile anche sui dispositivi TIMvision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X e Series S).