Inter, l’esito dei tamponi di Radu e Gagliardini

Buone notizie in casa Inter. Antonio Conte, per la trasferta di Bergamo, ha infatti recuperato Radu e Gagliardini. Nelle scorse due settimane i due giocatori sono risultati positivi al virus e nelle ultime ore si sono sottoposti a nuovi esami. L’esito è stato negativo per entrambi, sia Radu e sia Gagliardini sono dunque arruolabili per la gara di oggi pomeriggio contro l’Atalanta.