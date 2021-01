Big Rom tra i convocati, i nerazzurri recuperano Lukaku

Nessuna lesione per Romelu Lukaku, il bomber belga regolarmente tra i convocati per la sfida contro la Sampdoria. Il centravanti dovrebbe partire in ogni caso dalla panchina ed eventualmente entrare a gara in corso. La volontà è quella di non rischiare in vista dei prossimi big match. Infortunio meno grave del previsto, l’Inter e Conte tirano un sospiro di sollievo.