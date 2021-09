Inter, si lavora al rinnovo dell’attaccante

Marotta è a lavoro per il rinnovo dell'attaccante argentino che ha il contratto in scadenza nel 2023.

Dopo gli acquisti nella sessione estiva, Beppe Marotta si sta concentrando sui rinnovi in casa Inter. Dopo le ultime cessioni di Lukaku e Hakimi, l’ad dell’Inter insieme ad Ausilio stanno pensando alle prossime scadenze dei contratti dei giocatori nella rosa.

Sono prossimi alla scadenza nel 2022 i due giocatori croati Brozovic e Perisic che tanto bene hanno fatto con Conte e anche con l’ex allenatore della Lazio stanno facendo lo stesso. Brozovic è considerato un punto fermo della rosa mentre Perisic potrebbe pagare le molte alternative e un ingaggio pesante visto che guadagna 5 milioni di euro e per rinnovare dovrebbe decurtarsi l’ingaggio. E poi c’è sempre Lautaro Martinez.

Mercato Inter, ottimismo per il rinnovo di Lautaro Martinez

E’ sempre più vicino il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Il centravanti argentino come anche detto da Marotta in queste ore, rinnoverà a breve. L’attaccante passerà da guadagnare 2,5 a 6 milioni di euro e avrà un prolungamento di contratto fino al 2026. Cifra notevole per il giocatore, considerato che è un punto cardine in attacco insieme a Dzeko e Correa, tridente che Zhang, Marotta e soprattutto Inzaghi vorrebbero tenere il più possibile.

Il giocatore, che fa parte del giro della Nazionale Argentina è sempre piaciuto in Spagna(Barca e Real Madrid) ma anche al Tottenham di Paratici e al Manchester City che era pronto ad accontentare Guardiola offrendo una cifra vicina ai 80 milioni di euro salvo poi buttandosi su Kane e su Cristiano Ronaldo, per la contentezza della società nerazzurra.