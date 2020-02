Inter-Milan, a voi due. I nerazzurri cercano la vetta. Le formazioni

Inter alla ricerca della vetta della classifica

Questa sera a San Siro si gioca il derby, Inter e Milan in campo per il predominio territoriale ma con obiettivi di classifica differenti. I nerazzurri sognano i tre punti che significherebbero aggancio in vetta alla Juve, i rossoneri cercano la vittoria per rilanciarsi in chiave europea. Inter con una punta e senza Handanovic, dietro Lukaku agirà Eriksen. Il Milan si affida all’ex di lusso Zlatan Ibrahimovic.

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-1-1): Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku.

Panchina: Handanovic, Stankovic, Godin, Ranocchia, Biraghi, Asamoah, Borja Valero, Sensi, Moses, Sanchez, Esposito.

Allenatore: Conte.

Squalificati: Lautaro (1), Bastoni (1), Berni (1).

Indisponibili: Gagliardini.

MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.

Panchina: Begovic, A. Donnarumma, Musacchio, Gabbia, Calabria, Laxalt, Saelemaekers, Biglia, Bonaventura, Paquetà, Leao.

Allenatore: Pioli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Duarte, Krunic.