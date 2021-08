Gli 8 gironi di Champions League

Alle 18:30 di questa sera si sono svolti i sorteggi di Champions League. Quest’anno le squadre che si sono meritate il diritto di rappresentare l’Italia sono: Inter, Atalanta, Juventus e Milan. Dopo un encomio speciale alla nazionale danese, i sorteggi si sono svolti, portando alle squadre italiane non poche preoccupazioni. Prima tra tutti, chiamata ad affrontare un impresa, quasi titanica, è il Milan. I rossoneri infatti si ritrovano nel girone con Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Tre squadre che hanno un enorme esperienza in campo europeo e che sicuramente venderanno a caro prezzo il passaggio di turno. Subito dopo troviamo un girone molto difficile per l’Atalanta. I Bergamaschi dovranno scontrarsi con Villarreal, Manchester United e Young Boys. L’Atalanta negli ultimi anni ha dimostrato di essere una grande squadra, ma gli ostacoli si presentono fin da subito, riusciranno a passare il turno? Juventus e Inter, trovano una fortuna maggiore anche grazie al ranking. Fortuna che però non gli risparmierà enorme fatica e difficoltà per procedere oltre. Per i piemontesi gli avversari più ostici saranno sicuramente i campioni in carica, che oltretutto si presenteranno con una marcia in più, visto il recente acquisto di Romelu Lukaku. Oltre al Chelsea troviamo Zenit San Pietroburgo e Malmoe. Di sicuro un girone fattibile per i bianconeri, ma si gioca comunque tra i migliori di europa, qualsiasi risultato è possibile.

La nostra capolista, invece dovrà vedersela con Real Madrid, Shaktar Donetsk e Sherif Tiraspol. L’Inter viene chiamata ad affrontare un girone difficile, vista la perdita del loro capocannoniere. L’obbiettivo però è tutto tranne che inafferrabile.

Ecco di seguito tutti e 8 i gironi di Champions League sorteggiati oggi ad Istanbul.

GIRONE A: Manchester City; Paris Saint-Germain; Lipsia; Club Brugge.

GIROEN B: Atletico Madrid; Liverpool; Porto; Milan.

GIRONE C: Sporting Lisbona; Borussia Dortmund; Ajax; Besiktas.

GIRONE D: Inter; Real Madrid; Shakhtar Donetsk; Sheriff Tiraspol.

GIRONE E: Bayern Monaco; Barcellona; Benfica; Dinamo Kiev.

GIORONE F: Villareal; Manchester United; Atalanta; Young Boys.

GIRONE G: Lille; Siviglia; Salisburgo; Wolfsburg.

GIORONE H: Chelsea; Juventus; Zenit San Pietroburgo; Malmo.