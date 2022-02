Inter Milan, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

E finalmente arriva il derby. Dopo due settimane di sosta che hanno aumentato le attese di tifosi e appassionati arriva quello che può essere lo snodo cruciale del campionato. L’Inter ci arriva forte di 4 punti di vantaggio (e una partita in meno) e una vittoria potrebbe essere decisiva per indirizzare definitivamente la corsa al titolo. Il Milan deve ancora rincorrere, ma lo dovrà fare con numerose assenze di rilievo: a parte il lungodegente Kjaer, non sarà disponibile neanche Tomori e, nella giornata di ieri, si è bloccato anche Ibrahimovic, lasciando così spazio a Olivier Giroud per il ruolo di prima punta.

Inter Milan, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud

Inter Milan, i precedenti

In 175 derby di Milano, l’Inter se ne è assicurati 67, con 52 vittorie del Milan e 56 pareggi. Negli ultimi anni la sfida si è spesso colorata di nerazzurro: negli ultimi 11 confronti in serie A, infatti, l’Inter ha vinto in 6 occasioni, mentre il Milan soltanto in una: l’anno scorso, all’andata, per 2-1 con la doppietta di Ibrahimovic. Sempre lo scorso anno, il derby di ritorno fu determinante per lanciare la volata della truppa di Conte che vinse con un netto 3-0 grazie alle reti di Lukaku e di Lautaro (doppietta).

Inter Milan, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN