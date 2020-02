Inter-Napoli, 0-1: decide Fabian Ruiz. Cronaca ed Highlights

Inter-Napoli, 0-1: Cronaca ed Highlights

Inter-Napoli Highlights | Il Napoli espugna 1-0 San Siro battendo l’Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Decisivo l’eurogol di Fabian Ruiz al 12′ della ripresa, in una partita molto equilibrata e povera di occasioni soprattutto nel primo tempo. La cronaca. Lo spagnolo va in gol al 57′ dopo un contropiede rapidissimo del Napoli e malgrado il veloce ricompattamento della difesa nerazzurra. Fabian Ruiz cerca spazio verso il centro e lo trova, gran sinistro d’effetto che si infila nell’angolo superiore sinistra battendo un incolpevole Padelli. Al 74′ la prima vera occasione dell’Inter, con la coppia Lautaro-Lukako. Grande penetrazione sotto rete dell’argentino, in servizio per Lukaku che non riesce a concludere a pochi centimetri, pallone sul palo e Ospina agguanta il rimbalzo. A niente serve l’ingresso di Eriksen, malgrado due cannonate delle sue. Inutile il forcing dei nerazzurri nei minuti finali. La partita di ritorno è in programma il 5 marzo al San Paolo.

Il Tabellino del match

Rete: st 12′ Fabian Ruiz.

Inter: Padelli; Skriniar (1′ st D’Ambrosio), De Vrij, Bastoni; Moses (29′ st Sanchez), Barella, Brozovic, Sensi (21′ st Eriksen), Biraghi; Lukaku, Lautaro. Non entrati. Berni, Handanovic, Stankovic, Godin, Ranocchia, Asamoah, Candreva, Young, Borja Valero, Vecino. Allenatore: Conte.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski (37′ st Allan); Callejon (33′ st Politano), Mertens (28′ st Milik), Elmas. Non entrati: Meret, Karnezis, Luperto, Koulibaly, Lobotka, Lozano, Llorente, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Ammoniti Skriniar, Conte (I), Manolas, Mario Rui, Ospina (N).