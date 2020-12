Inter in campo a San Siro, arriva il Napoli di Gattuso. Aria di scudetto, nerazzurri in cerca di conferme con un Conte non certo tranquillo. Polemiche e nervosismo, solo i punti e le vittorie potranno riportare il sereno. Contro il Napoli in attacco la coppia Lautaro Martinez-Lukaku.

Le probabili formazioni

Inter-Napoli (ore 20.45, Sky)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens