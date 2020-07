Inter-Napoli, le probabili formazioni. Nerazzurri per il secondo posto

Inter-Napoli, sfida a San Siro

L’Inter di Conte ospita il Napoli di Gattuso, una gara senza grandi motivazioni, squadre che non hanno molto da chiedere al campionato ma che attendono con ansia la ripresa delle coppe europee. Inter che vorrebbe in ogni caso vincere per confermarsi al secondo posto, di fronte un Napoli con in mente il Barcellona che in ogni caso non vuol sfigurare a San Siro. Di seguito le probabili formazioni:

INTER-NAPOLI

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 23 Skriniar, 23 Ranocchia, 95 Bastoni; 11 Moses, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young; 24 Eriksen; 10 Lautaro Martinez, 9 Lukaku. All.: Conte

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Ruiz; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne. All.: Gattuso