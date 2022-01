Inter news, fumata bianca in vista| Si chiude dopo la Supercoppa

Vicinissimo il rinnovo di contratto

Se sul campo i problemi sono stati abbondantemente risolti grazie al grande lavoro di Simone Inzaghi, Beppe Marotta ha da lavorare dietro alla scrivania per rinforzare e consolidare una rosa che punta a vincere il secondo scudetto consecutivo. Uno dei pilastri dell’Inter prima di Conte e poi di Inzaghi è sicuramente Marcelo Brozovic: il croato ha preso in mano il centrocampo risultando uno dei migliori interpreti del ruolo in Italia. E sembra che sia giunta alla fine anche la telenovela sul suo rinnovo di contratto.

Brozovic ha un contratto in scadenza al termine di questa stagione e le trattative per il rinnovo dell’accordo sembravano essersi arenate a un punto morto. Poi però le aperture da parte dell’entourage del giocatore che hanno riallacciato con la società rapporti sempre più solidi. E ora l’offerta di 6,5 milioni al giocatore dovrebbe essere quella vincente con le firme attese dopo la Supercoppa italiana in programma mercoledì.