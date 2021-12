Inter news, pronto il rinnovo: ecco le cifre

Accordo fino al 2026

Beppe Marotta non lascia nulla al caso. E oltre al mercato in entrata c’è tutta la trafila dei rinnovi da curare. Dopo quelli di Barella e Lautaro Martinez andati a buon fine, il dirigente nerazzurro si sta preoccupando di rinnovare il contratto a Federico Dimarco. Il difensore, tornato alla base quest’anno dopo una positiva stagione al Verona, ha il contratto in scadenza nel 2023, ma l’Inter vuole blindarlo più a lungo

LEGGI ANCHE

Calciomercato Inter, tre rinforzi per Inzaghi: 65 milioni

Salernitana Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, il rinnovo allungherebbe la data dell’accordo fino al 2026 con uno stipendio da 1,6 milioni di euro a stagione. Il classe ’97 verrebbe così confermato in un gruppo dove ha ampiamente dimostrato di poterci stare. Da centrale di sinistra o esterno sinistro a tutta fascia Dimarco in questa stagione ha giocato 16 partite in serie A e 6 in Champions League con 2 gol e 2 assist all’attivo.