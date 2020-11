Verso Inter-Real Madrid: assenze pesanti per Zidane

Per la delicata sfida di Champions League Zidane dorvà rinunciare a delle assenze molto importanti

Zinedine Zidane per la sfida di Champions League si presenterà a San Siro con una rosa molto rimaneggiata. Out Sergio Ramos per un problema alla coscia rimediato in Nazionale, l’allenatore francese non avrà a disposizione nemmeno Valverde e Benzema. Quest’ultimo ha rimediato un problema alla coscia molto serio. Zizou recupera Casemiro ma il brasiliano si è allenato poco con la squadra a causa del Covid19. In attacco a disposizione il solo Mariano Diaz, sarà aggregato il giovane Hugo Duro.

L’undici anti-Inter sembra essere fatto. Zidane si presenterà con il 4-2-3-1; in porta ci sarà Courtois, mentre la difesa sarà composta da Carvajal, Varane, Nacho, Mendy. A centrocampo spazio a Modric e Kroos e dietro l’unica punta Diaz ci saranno Asensio, Hazard e Vinicius.