Inter, ecco l’offerta per Chiesa

L’Inter tenta l’affondo decisivo per Chiesa – L’attaccante della Fiorentina obiettivo numero 1 per l’attacco nerazzurro, Marotta prova ad anticipare la concorrenza mettendo sul piatto un’offerta irrinunciabile per convincere la Fiorentina. “Nainggolan, Gagliardini e Pinamonti più Dalbert già in viola – riporta Tuttosport – per arrivare ai 60 milioni chiesti dalla Fiorentina per l’attaccante. Il centravanti del Genoa, obiettivo del Torino, sarà riscattato dai nerazzurri”. Basterà per convincere il patron Commisso?