Inter, recuperato Skriniar in difesa: negativo al tampone

L’Inter recupera Milan Skriniar. Il difensore era risultato positivo al coronavirus lo scorso 7 ottobre, quando era in ritiro con la sua nazionale. Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il difensore adesso che è risultato negativo al tampone potrà tornare ad allenarsi con i suoi compagni di squadra.

L’obiettivo del difensore slovacco è recuperare in fretta così da esserci già contro il Real. La trasferta di Champions League in Spagna è in programma per martedì prossimo.

