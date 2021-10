Inter, ritorno di fiamma per Scamacca: arriva a una condizione

Per l’arrivo dell’attaccante romano sarebbe decisiva l’uscita di Sanchez

Un nome nuovo esce dall’asse Inter-Sassuolo per il calciomercato. Dopo che i nerazzurri hanno inseguito a più riprese Raspadori nel mercato estivo (e ci riproveranno presto con ogni probabilità), ora è il turno di Gianluca Scamacca. L’attaccante romano è tornato quest’anno in neroverde dopo una fortunata esperienza con la casacca genoana nella passata stagione dove ha realizzato 12 gol tra campionato e coppa Italia. Sotto la guida tecnica di Dionisi, però, sembra indietro nelle gerarchie con Raspadori a guidare l’attacco del Sassuolo.

La dirigenza nerazzurra sembra però convinta che il suo profilo sia quello indicato per completare al meglio l’attacco da consegnare a Simone Inzaghi. Scamacca infatti sarebbe perfetto come vice Dzeko per la sua forza fisica, la capacità di giocare spalle alla porta e la sua duttilità che lo porterebbe a integrarsi bene con tutti i compagni di reparto. Per il buon fine dell’operazione è indispensabile la cessione di Sanchez che è sulla lista dei partenti ma per il quale bisogna trovare un acquirente.