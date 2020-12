Sensi la chiave di svolta dell’Inter, infortuni permettendo

L’Inter ai piedi di Stefano Sensi, formazione apatica e con poche idee cambia marcia quando in campo c’è il piccolo geometra del centrocampo. Se non fosse per i problemi fisici che spesso lo costringono ai box, non ci sarebbero dubbi, è Sensi il giocatore che al momento fa la differenza in casa nerazzurra. Con lui in campo la media punti passa da 1,8 a 2,7, i numeri non mentono. L’Inter spera di averlo sempre a disposizione e di cambiar marcia in campionato per tener vivo il sogno scudetto, a Sensi il compito di farsi trovare pronto e decisivo.