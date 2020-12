Inter, Sensi sul mercato: il centrocampista può partire

Stefano Sensi sempre più ai margini del progetto Inter di Antonio Conte, dall’ambiente nerazzurro filtra di un giocatore scontento che potrebbe andare via nelle prossime sessioni.

L’anno scorso venne acquistato dall’Inter e considerato come possibile rincalzo ai titolari Brozovic e Barella, Stefano Sensi però prese da subito una maglia da titolare grazie alle sue giocate di qualità e assist decisivi. Oggi la situazione legata a Stefano Sensi è un’incognita, contro lo Shakthar sembrava potesse toccare a lui vista l’indisponibilità di Vidal e le non perfette condizioni di Barella, ma Antonio Conte ha preferito puntare sul recupero in extremis del giocatore sardo.

Sensi in questa stagione ha collezionato solamente 5 presenze in stagione senza mai dare l’impressione di essere tornato quello dell’inizio della scorsa stagione. L’allenatore dell’Inter Antonio Conte non sembra propenso a concedere nuove occasioni a breve all’ex Sassuolo, ma con un Europeo alle porte, il giocatore potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare se stesso e un posto in nazionale che sino a quest’estate pareva scontato per le qualità del ragazzo.