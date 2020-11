Lukaku si gode i tre punti ma non è soddisfatto, la sua Inter non lo convince e ai microfoni di Dazn lancia l’allarme.

Lukaku prova a motivare la sua Inter: “Onestamente non siamo una grande squadra, non è un bene vivere difficoltà così – ha detto l’attaccante belga ai microfoni di Dazn -. Abbiamo giocato male per 60 minuti, eravamo veramente in difficoltà e abbiamo giocato senza cattiveria e voglia. Poi ci siamo svegliati e abbiamo vinto, questo è l’importante”.