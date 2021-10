Inter Sheriff Tiraspol: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La squadra di Inzaghi vuole tornare a vincere dopo la sconfitta di sabato contro la Lazio.

Periodo particolare per l’Inter che in otto giorni si gioca una fetta importante di stagione. L’allenatore nerazzurro, dimenticata la sconfitta contro la Lazio vuole invertire il trend in Champions League e superare i gironi, cosa non riuscita dall’ex allenatore Antonio Conte.

Non sarà sicuramente facile perché la squadra di Inzaghi domani sera affronterà lo Sheriff Tiraspol, quarto in campionato ma soprattutto primo nel girone con 6 punti dopo aver collezionato 2 vittorie prestigiose con Real Madrid e Shakhtar Donetsk.

Le probabili formazioni di Inter – Sheriff Tiraspol

L’allenatore dell’Inter conferma il suo 3-5-2 con Dumfries e Perisic sulle fasce. Davanti il solito duo Dzeko – Lautaro Martinez. Tornano nella lista dei convocati Vidal e Sanchez.

Lo Sheriff vuole continuare a stupire e per farlo contro l’Inter l’allenatore della formazione moldava conferma i suoi 11 che hanno battuto il Real Madrid di Ancelotti.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez

Probabile formazione Sheriff Tiraspol (4-2-3-1): Athanasiadis; Fernando Costanza, Arboleda, Duranto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Yakhshibaev

Inter Sheriff Tiraspol, i precedenti del match:

Non ci sono precedenti ufficiali tra le due formazioni che si affrontano per la prima volta nelle competizioni UEFA: Inter Sheriff è una prima assoluta. Due i precedenti dell’Inter con l’arbitro Makkelie che purtroppo non sorridono visto che nelle due partite precedenti l’Inter è stato sconfitto sia contro il Siviglia che contro il Borussia Dortmund.

Inter Sheriff Tiraspol, dove vederla in tv

Inter Sheriff Tiraspol verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV. Su Infinity la possibilità invece di seguirla attraverso l’app dedicata.