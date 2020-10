In casa Inter la situazione non è delle più rosee. Ben sei giocatori sono risultati positivi al covid nelle scorse settimane, ma per Conte ci sono anche buone notizie

La ripresa del campionato si avvicina e per l’Inter il calendario prevede subito un big match, ovvero il derby contro il Milan. Una sfida che visto il momento di forma dei rossoneri si preannuncia scoppiettante e finalmente dopo tanti anni, nuovamente valevole per l’alta classifica.

Purtroppo però la stracittadina meneghina rischia di essere condizionata fortemente dalle assenze soprattutto in casa nerazzurra, dove il covid-19 si è abbattuto in maniera piuttosto feroce. Sono ben sei i positivi della rosa a disposizione del tecnico Conte, nella fattispecie: Skriniar, Nainggolan, Bastoni, Gagliardini, Radu, e Young.

Per nessuno di loro si prospetta la possibilità di poter scendere in campo sabato 17 ottobre alle ore 18:00. Al contempo però dopo l’ultimo giro di tamponi effettuato è risultato che non ci sono altri calciatori contagiati, il che vista la situazione è già una bella notizia.

Il punto sui nazionali dell’Inter

L’altro aspetto da considerare è quello del rientro dalle nazionali. Hakimi è tornato alla base (Conte già stravede per il laterale marocchino), mentre solo nella giornata di giovedì a 48 ore dalla sfida con la formazione di Pioli si rivedranno gli altri reduci dagli impegni con le selezioni dei propri paesi.

Se per Barella, Sensi e D’Ambrosio il rientro è praticamente una formalità, per gli altri è decisamente più impegnativo. I sudamericani Vidal, Sanchez e Lautaro Martienez dovranno addirittura affrontare un viaggio intercontinentale. A questi vanno aggiunti anche Kolarov, Perisic, De Vrij, Lukaku ed Eriksen.

Mister Conte però ha bisogno di tutti, sia per ripartire alla grande contro il Milan, sia per il tour de force che aspetta la Beneamata con 7 partite in 22 giorni. Dopo il match con i cugini ci saranno in ordine Borussia Mönchengladbach, Genoa, Shakhthar Donetsk, Parma, Real Madrid e Atalanta.