Inter Venezia, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Dopo i tempi supplementari a cui è stata costretta in settimana contro l’Empoli in coppa Italia, l’Inter arriverà alla sfida contro il Venezia sicuramente più stanco, ma non meno intenzionato a fare risultato pieno. L’infortunio di Correa accorcia la coperta in attacco per Simone Inzaghi che però può contare su un Alexis Sanchez davvero difficile da tenere fuori. Partita importante anche per la squadra di Paolo Zanetti: l’ultima vittoria dei lagunari risale infatti a fine novembre e il Cagliari, terz’ultimo si è pericolosamente avvicinato, portandosi a meno 2 punti.

Inter Venezia, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cuisance, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke

Inter Venezia, i precedenti

In 12 precedenti giocati a San Siro, l’Inter ha raccolto ben 9 successi, con 2 pareggi e 1 solo successo del Venezia. Quest’ultimo risale addirittura alla stagione 42/43 quando l’allora Ambrosiana subì un netto poker dai lagunari. Discorso ben diverso se si guarda agli ultimi precedenti: i nerazzurri hanno colto il bottino pieno nelle ultime 5 partite tra cui possiamo ricordare il 6-2 della stagione 98/99 con i gol di Baggio, Ronaldo (doppietta) e Zamorano (tripletta).

Inter Venezia, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:00, sarà visibile su DAZN