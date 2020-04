Gli Internazionali di Roma si sarebbero dovuti disputare dal 4 al 17 Maggio ma a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, il torneo, è stato cancellato. Negli ultimi giorni si sono susseguite notizie di una possibile disputa del Master italiano nei mesi autunnali. A tal proposito è intervenuto ai microfoni dell’ ANSA il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi.

Queste le parole di Binaghi

”Ci sono ottime probabilità. Siamo in stretto contatto con le istituzioni internazionali, in particolare con l’ATP, che ha un presidente e un amministratore delegato italiani. Credo che ci sia una convergenza molto forte fra giocatori e interessi della FIT e dei tornei Master 1000 in generale. La fortuna del tennis è quella di non essere uno sport di squadra né di contatto, oltre a quella di essere praticato all’aria aperta, il che significa che non appena si vedrà la luce in fondo al tunnel sarà possibile riprogrammare sia a livello locale che internazionale, partendo proprio dai Master 1000”

Parole di speranza quelle del presidente della Federtennis che auspica nello svolgimento del torneo nei mesi autunnali anche perché rimodulare i calendari dei circuiti ATP e WTA non è cosa semplice.

Ipotesi cemento indoor in casi estremi

Se il calendario in autunno dovesse presentarsi fitto di impegni la Federtennis potrebbe varare anche l’ipotesi di disputare il torneo in modalità cemento indoor. Binaghi cosi’: ”Non mi sento di dare una data precisa, anche se il nostro obiettivo sarebbe di giocarlo a Roma fra settembre e ottobre, prima o dopo Parigi, visto che la terra dovrebbe essere riprogrammata in modo unitario – ha spiegato il presidente della FIT -, ma pur di farlo possiamo considerare anche l’ipotesi residuale di organizzarlo anche fra novembre e dicembre sul veloce, magari indoor”

Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi bisognerà spostare la sede del torneo da Roma ad una città che dispone di campi indoor. Su questo dettaglio Binaghi si esprime in questo modo: ” Non sarebbe la prima volta che il torneo viene spostato, Pietrangeli vinse una volta a Torino, ma la nostra priorità resta Roma a settembre/ottobre”.