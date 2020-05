Internazionali Italia Tennis a settembre a Roma

“Io credo che, salvo grandi sconvolgimenti, andremo a riorganizzare gli Internazionali BNL d’Italia in settembre, tra la meta’ e la fine del mese. Mi dicono, soprattutto i romani, che e’ un periodo straordinario, Il migliore per giocare a tennis. Sicuramente meglio di metà maggio, quella che sarebbe stata la data naturale senza l’emergenza coronavirus. A breve avro’ anche un colloquio col ministro dello Sport, per cercare di capire in che termini riusciremo a far godere questa grande edizione al nostro pubblico”. A dirlo, durante un’intervista a SuperTennis il presidente della Federtennis (Fit), Angelo Binaghi.

Internazionali Italia Tennis dialogo con ATP e WTA

Il dialogo con ATP e WTA sugli internazionali BNL d’Italia quindi procede, “è un colloquio molto intenso, proficuo”, aggiunge. “Abbiamo anche la fortuna di avere in questo momento un presidente e’ un amministratore delegato dell’Atp che sono due validi nostri connazionali. In particolare Andrea Gaudenzi ha con noi un rapporto diretto, molto frequente. A breve, brevissimo, sapremo“, conclude Binaghi.