Inzaghi-Lotito, è scontro? La Lazio guarda avanti

Lazio, Inzaghi si gioca la panchina in Europa?

La sconfitta della Lazio contro la Sampdoria non sembra esser stata digerita nel migliore dei modi dal patron Lotito, nel mirino il tecnico Inzaghi. Un rinnovo del contratto che tarda ad arrivare e risultati non certo esaltanti mettono a rischio il rapporto tra tecnico e società, con il patron Lotito che sembrerebbe aver preso già contatti con Allegri per convincere l’ex Juve a sposare il progetto Lazio. Una situazione delicata e un impegno europeo alle porte, sfida in coppa che potrebbe a questo punto esser decisiva per le sorti della Lazio e soprattutto del tecnico Simone Inzaghi.