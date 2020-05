Ciclismo, Israeli Start Up Nation riparte

Le due ruote girano in gruppo, almeno in Israele: il primo team Uci World Tour a riprendere gli allenamenti di squadra è la Israeli Start Up Nation, formazione di fresco ingresso nel gotha del ciclismo mondiale dopo aver rilevato quest’anno la licenza del team Katusha.

In diversi video si vede la squadra, di 12 corridori, allenarsi sulle alture del Golan, con poche regole ma semplici: nessun distanziamento fisico, che nel ciclismo è insensato per motivi di aerodinamicità, costanti misurazioni della temperatura corporea, frequenti disinfezioni a mani e braccia con gel sanitari, borraccia personale riempita, toccata e usata solo dal ciclista proprietario, pause pasto all’aperto. Gli atleti sono esclusivamente israeliani, nessuno straniero nel gruppo in allenamento.