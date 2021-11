Italia-Svizzera, serve la vittoria. Le probabili formazioni

Italia in campo all’Olimpico, contro la Svizzera serve una vittoria

Mancini ha scelto l’Italia che affronteràla Svizzera, in attacco spazio al gallo Belotti che farà reparto con Chiesa e Insigne. Una gara da vincere a tutti i costi per non compromettere il cammino verso Qatar 2022. Gli azzurri potranno contare sull’uomo in più rappresentato dal pubblico di Roma, Olimpico verso il sold out per una gara tutta tinta di azzurro. Sarà azzurro il cielo sopra l’Olimpico?

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Ct. Mancini

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Sow, Shaqiri, Gavranovic. Ct. Yakin.