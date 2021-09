L’Italia U21 batte con il minimo scarto il Montenegro

E’ una under 21 ancor ain costruzione, e con il minimo scarto batte il Montenegro nella seconda partita di qualificazione agli europei di categoria.

L’Italia al 9′ va vicini al gol: punizione di Tonali, Colombo prova la deviazione in mischia ma la palla finisce di poco a lato. Al 28′ altra grande opportunità, questa volta per Cancellieri, che rientra dalla sinistra e calcia, trovando però la respinta di Ivezic. Al 42′ ci prova invece Colombo da distanza ravvicinata, ma anche in quest’occasione è bravo il portiere ospite nel ribattere la conclusione. Nella ripresa al terzo tentativo, Colombo riesce ad andare in rete: cross di Bellanova, stop del centravanti azzurro spalle alla porta e girata vincente con il sinistro. iIl Montenegro, al 61′ ci prova con un tiro da fuori di Krstovic, respinto bene da Carnesecchi. Gli azzurri provano a chiuderla con il raddoppio, ma le conclusioni di Lucca (entrato al posto di Colombo) e di Rovella terminano di poco a lato.

Il tabellino

Italia U21-Montenegro U21 1-0

ITALIA: Carnesecchi; Bellanova, Okoli, Lovato, Udogie (73′ Calafiori); Ricci, Tonali, Rovella (92′ Brescianini); Yeboah (68′ Mulattieri), Colombo (68′ Lucca), Cancellieri (92′ Ferrarini). All. Nicolato

MONTENEGRO: Ivezic; Pesukic, Milic, Obradovic, Raznatovic; Janjic (72′ Matanovic), Brnovic (46′ Divanovic); Vukcevic (46′ Bojovic), Vukotic (72′ Mijovic), Sijaric (83′ Strikovic); Krstovic. All. Vukotic

Rete: 53′ Colombo

Ammoniti: Udogie, Calafiori (I), Obradovic, Bojovic (M)

La situazione del gruppo F

Svezia 7 (3 gare giocate)

Italia 6 (2 gare giocate)

Irlanda 4 (2 gare giocate)

Montenegro 4 (4 gare giocate)

Bosnia-Erzegovina 2 (2 gare giocate)

Lussemburgo 1 (4 gare giocate)