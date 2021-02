Il capo allenatore della Nazionale Italiana Rugby, Franco Smith, annuncia ufficialmente la formazione che affronterà la Francia allo Stadio Olimpico di Roma sabato 6 febbraio nel match d’esordio del Guinness Sei Nazioni 2021.

Primo match del Sei Nazioni – i convocati di Franco Smith

La partita di sabato alle 15.15 sarà il quarantaseiesimo confronto con la Francia (il n 13 a Roma e il quinto all’Olimpico) e vedrà in palio il Trofeo Garibaldi.

Confermato nella formazione il triangolo allargato già visto nell’ultimo turno della Nations Cup di dicembre contro il Galles con Trulla esterno e Ioane–Sperandio all’ala, duo del Benetton. Coppia di centri inedita con Zanon e Juan Ignacio Brex, per lui la prima convocazione ufficiale con la nazionale (esordiente numero 11 sotto la gestione Smith).

La cabina di regia, giovanissima, vedrà Garbisi e Varney. Per Michele Lamaro prima partita da titolare, vestirà la maglia numero 8 e sarà affiancato da Meyer e Negri (rientro dopo l’infortunio subito durante la scorsa Autumn Nations Cup). Spazio a Sisi–Lazzaroni in seconda linea, mentre si rivedono Traorè e Riccioni in rima linea dopo il recupero dai rispettivi infortuni. A completare il reparto Luca Bigi, con il nono cap da capitano dell’Italrugby.

In panchina presenti Lucchesi, Fischetti, Zilocchi, Cannone, Ruzza, Mbandà, Palazzani e Canna.

Non convocato Mattia Bellini, fermo dopo uno scontro di gioco in allenamento martedì.



“Seguiamo il nostro processo di crescita per proseguire nell’inserimento delle nuove generazioni: non vedo l’ora di esordire in un torneo così importante e affascinante come il Sei Nazioni” le parole di Franco Smith, pronto ad affrontare la Francia con coraggio, dopo che questa ha già mostrato le proprie qualità durante l’ultimo Sei Nazioni e la Nations Cup.



La formazione titolare





15 Jacopo TRULLA (Kawasaki Robot Calvisano, 3 caps)*

14 Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 8 caps)*

13 Marco ZANON (Benetton Rugby, 4 caps)*

12 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, esordiente)

11 Montanna IOANE (Benetton Rugby, 1 cap)

10 Paolo GARBISI (Benetton Rugby, 5 caps)*

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 3 caps)

8 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 2 caps)*

7 Johan MEYER (Zebre Rugby Club, 9 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 28 caps)

5 David SISI (Zebre Rugby Club, 11 caps)

4 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 11 caps)*

3 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 7 caps)*

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 32 caps) – capitano

1 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 10 caps)*



A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 2 caps)*,17 Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 8 caps)*, 18 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 10 caps)*, 19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 8 caps)*, 20 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 19 caps)*, 21 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 25 caps)*, 22 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 41 caps), 23 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 47 caps)

*membro accademia FIR Ivan Francescato