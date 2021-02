Sabato 27 febbraio il match della Nazionale Italiana Rugby per la terza giornata di Guinness Sei Nazioni 2021 che vedrà la formazione di Franco Smith affrontare l’Irlanda.



Le dichiarazioni di Franco Smith

Le parole di Franco Smith, allenatore della Nazionale Italiana Rugby, durante la conferenza stampa alla vigilia del terzo match del Guinness Sei Nazioni 2021 “Quella di domani sarà una battaglia contro una squadra piena di voglia. Noi siamo ben preparati per questo incontro e ogni settimana il lavoro fatto qui in allenamento migliora giorno dopo giorno. Entriamo sempre in campo per vincere in ogni partita. E’ uno dei nostri obiettivi: essere competitivi in ogni match che affrontiamo”.



“Nel nostro gioco ci sono due fasi che vanno evidenziate: gioco con palla in mano in attacco e senza palla in mano in difesa. Proviamo a concretizzare maggiormente tutte le azioni che creiamo per aumentare la pressione sulla squadra avversaria. Vogliamo essere più imprevedibili in attacco e i giocatori sono in linea con questa mentalità”.



“La touche e il gioco al piede saranno due degli aspetti importanti nella partita contro l’Irlanda. Sappiamo che sono forti in questi due fondamentali” ha concluso Smith.



Le parole del capitano dell’Italrugby Luca Bigi

Le dichiarazioni di Bigi in vista dello scontro con l’Irlanda: “Abbiamo avuto due giorni in più di lavoro per preparare questa partita con il raduno iniziato giovedì della scorsa settimana. La partita contro l’Inghilterra dal punto di vista del punteggio, ovviamente, non ci ha soddisfatto ma ci ha dato maggiore consapevolezza in quello che possiamo fare e nel nostro gioco. Vogliamo affrontare a viso aperto l’Irlanda in casa nostra. E’ stata una bella settimana di lavoro: vogliamo rendere orgogliosi e fieri di noi le nostre famiglie e i tifosi a casa”.



“L’Irlanda ha giocatori che affrontiamo ogni settimana in PRO14. Sappiamo quello che ci aspetta domani e vogliamo aggiungere un nuovo step nel nostro percorso di crescita” ha concluso il capitano Azzurro.





Le formazioni



Italia v Irlanda



Italia: Trulla; Sperandio, Brex, Canna, Ioane; Garbisi, Varney; Lamaro, Meyer, Negri; Sisi, Lazzaroni; Riccioni, Bigi (cap), Lovotti

A disposizione: Lucchesi, Traorè, Zilocchi, Cannone, Mbandà, Braley, Mori, Bellini

All. Smith



Irlanda: Keenan; Larmour, Ringrose, Henshaw, Lowe; Sexton (cap), Gibson; Stander, Connors, Beirne; Ryan, Henderson; Furlong, Kelleher, Kilcoyne

A disposizione: Herring, Healy, Porter, Baird, Conan, Casey, Burns, Earls

All. Farrell



Arb. Mathieu Raynal (FFR)