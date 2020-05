La Benetton ingaggia Joaquin Riera

Forze fresche sulla trequarti. Il Benetton Rugby è felice di comunicare l’ingaggio del giocatore Joaquin Andres Riera sino al 30 giugno 2022, proveniente dal Petrarca Rugby dopo una stagione trascorsa da permit player biancoverde. Nato a San Miguel de Tucuman (Argentina) il 22 febbraio 1994, Riera può ricoprire più ruoli nel reparto dei trequarti, prediligendo la posizione di centro ma sapendo giostrare pure da mediano d’apertura ed estremo.

Alto 182 cm x 90 kg, è stato nazionale giovanile argentino fino alla Coppa del Mondo Under 20 del 2014, vestendo fino al 2017 la maglia della selezione della Provincia di Tucuman e quella della Nazionale Seven Argentina. Protagonista di 12 tappe del circuito mondiale Seven, Joaquin ha conosciuto la prima volta il campionato d’Eccellenza italiano nel 2014 quando militò a L’Aquila, registrando 9 presenze e 5 mete. Nel 2017 il passaggio dell’utility back italo-argentino al Petrarca Rugby, dove ha collezionato in tre stagioni, tra Eccellenza e Top12, 41 presenze e 84 punti – frutto di 16 mete totali – conquistando il campionato nel 2018.

Joaquin Riera permit player dal 2019

Dall’estate 2019, Riera è stato inserito nel gruppo dei permit player aggregati ai Leoni biancoverdi. A seguito dell’esordio avvenuto in occasione della prima amichevole prestagionale disputata contro le Zebre Rugby, Joaquin è stato selezionato da coach Kieran Crowley per 4 match nell’attuale Guinness PRO14, scendendo in campo dal primo minuto in due di essi. L’argentino ha potuto mettere in mostra le sue buonissime doti di velocista e di gioco con palla in mano, oltre ad ottime prestazioni difensive. Così, dopo Marco Zanon, Michele Lamaro ed i nuovi acquisti Niccolò Cannone e Luca Petrozzi, Riera rappresenta il quinto giocatore a completare in positivo il “Progetto Permit”. L’ennesimo segnale di un percorso solido e fruttifero che ormai da tre anni consente a profili interessanti del campionato di TOP12 di allenarsi settimanalmente con la rosa biancoverde, permettendo ad essi di crescere e dimostrare il proprio valore tecnico, fisico e morale, con la concreta possibilità di appartenere poi al roster del Benetton Rugby.

Le parole di Riera e Pavoncello

Queste le dichiarazioni del direttore sportivo del Benetton Rugby Antonio Pavanello: “Le qualità mostrate durante quest’anno di partecipazione al progetto permit hanno senz’altro convinto lo staff , ragion per cui abbiamo deciso di inserire Joaquin a tutti gli effetti nel nostro gruppo. Rinforziamo il nostro reparto dei trequarti ingaggiando un vero professionista, in grado di ricoprire più ruoli; capacità che in vista dei numerosi impegni stagionali si rivelerà estremamente importante”.

“Essere arrivato in Benetton per me è il massimo e sono veramente felice. Era un mio obiettivo già da qualche anno e adesso posso finalmente dire di averlo raggiunto. Mi sento fortunato di entrare a fare parte di questa società, in Italia e all’estero ci sono tanti giocatori che vorrebbero essere al posto mio e questa mi spingerà a dare il massimo per farmi valere. L’esperienza da permit è stata determinante e mi ha spinto ancora di più a crederci e lavorare per entrare a tutti gli effetti in questo gruppo. Per i prossimi anni intendo crescere ancora come giocatore e guadagnarmi un posto in squadra cercando di giocare più minuti possibili” le prime parole di Riera da Leone.