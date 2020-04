Inter, si avvicina Josè Urzin

Agustín José Urzi apre all’Inter, il giocatore si confida con amici su internet e parla di possibile approdo in nerazzurro, dove gli argentini son di casa. I colleghi di FcInterNews hanno intervistato in esclusiva Lucìa Barbuto, la presidentessa del Banfield, società proprietaria del cartellino del giocatore. Di seguito l’intervista completa:

Lei è stata la prima donna in tutta l’Argentina a diventare presidentessa di un club di calcio. Cosa ha provato ad entrare così nella storia del Banfield?

“Sì, sono molto felice perché lavoriamo di squadra, fin da subito nel nuovo ruolo mi sono sentita a mio agio. Già prima lavoravo nel club con differenti responsabilità. È fondamentale dire che siamo tante. E speriamo di aggiungerne sempre di più nel calcio argentino”.

Crespo ha giocato in Italia e recentemente è stato il vostro mister. Dove pensa possa arrivare?

“Hernán ha mosso i suoi primi passi nel nostro club. È un allenatore dal grande futuro, con una grande esperienza come giocatore in moltissime società europee e nella Nazionale Argentina. Da noi ha promosso molti giovani. Sfortunatamente alcuni risultati sportivi non sono stati quelli che ci aspettavamo, ma ha lasciato tantissimo nella formazione degli atleti. Ha lasciato un ottimo ricordo”.

Agustín Urzi è la stella più brillante della vostra squadra?

“Si tratta di uno dei giocatori formati nel calcio giovanile del club. Si è consolidato nella massima Serie e ha dimostrato le sue capacità. In più è stato campione del Preolimpico Sub 23 con la Selezione Argentina con Claudio Bravo e Facundo Cambeses, altri tesserati del Banfield. Ha senza dubbio davanti a sé un futuro enorme”.

Quali sono le caratteristiche principali del giocatore?

“È un giocatore rapido, disequilibrante, con cambio di ritmo e accelerazione. Possiede grande tecnica e velocità. È audace e coraggioso. Può giocare come esterno sinistro o da volante nello stesso settore di campo. È un lottatore, possiede un’ottima media distanza e arriva con facilità al gol”.

Urzi ha detto che l’Inter, insieme ad altri club italiani, è interessata a lui.

“Ci sono stati svariati sondaggi e abboccamenti, però per il momento non abbiamo ricevuto alcuna offerta formale. Quando l’interesse sarà concreto lo analizzeremo e valuteremo quello che risulterà essere migliore per il futuro del giocatore e il club”.

Dove pensa possa arrivare Urzi? Parliamo di un potenziale cracka livello mondiale?

“Agustín è un giocatore con una proiezione importante. Non posso dire fin dove arriverà, ma sono convinta che possiede tutte le caratteristiche per trionfare. Ci sta riuscendo nel Banfield, ha già ottenuto successi con l’Argentina. E non nutro alcuno dubbio che in futuro ce la farà, arrivando dove il suo talento e la carriera lo porteranno”.

Lei ha parlato con l’Inter del giocatore?

“Come le dicevo abbiamo ricevuto vari sondaggi da molti club in Europa, però con l’attuale situazione mondiale dovuta alla pandemia del coronavirus, non sappiamo realmente come sarà il prossimo calciomercato a livello globale”.

La stampa specializzata ha scritto di una clausola di 20 milioni di euro. Potreste venderlo a meno di tale cifra?

“No, la clausola è di 30 milioni di euro. Però per non tarpare la carriera al giocatore, e tenendo conto degli effetti della pandemia, il Banfield è disposto a negoziare eventualmente anche per una cifra minore. Ma ovviamente dovremo analizzare per bene l’offerta economica e sportiva”.

Javier Zanetti ha iniziato la sua carriera nel Banfield. Lei lo conosce? Cosa pensa di lui?

“Sì, ho un ottimo rapporto con Pupi. Siamo sempre in contatto. Pensi che qualche giorno è intervenuto in videoconferenza per una chiacchierata con i giocatori della Reserva raccontando la sua esperienza nel mondo del calcio. È un esempio come sportivo e sarà sempre collegato con il nostro club”.

Magari grazie a Zanetti si potrebbe giungere ad una situazione ottimale per tutti. Nell’Inter ci sono argentini ed è un top club.Pupi è ex Banfield. E con 20 milioni tutti potrebbe essere felici.

“Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna offerta concreta da parte di nessun club. Aspettiamo di riceverla e allora la analizzeremo con i membri della Commissione Direttiva”.