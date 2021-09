Juve, Allegri: “Potevamo stare 3 a 0 al primo tempo. Due bianconeri saltano il Chelsea”

E’ un Allegri soddisfatto quello che ha parlato nel post partita della gara contro la Sampdoria.

L’allenatore ha sottolineato come sia stata fatta bene oggi la fase difensiva e recrimina le tante occasioni non sfruttate. Allegri ha svelato poi come i suoi due attaccanti torneranno dopo la sosta.

L’allenatore toscano ha elogiato Kulusevski e i piccoli miglioramenti della squadra in attesa delle prossime gare con Chelsea e il derby con il Torino di Juric.

Allegri: “Bene Kulusevski ma oggi dovevamo chiuderla prima”

Queste le parole dell’allenatore toscano: “Oggi abbiamo fatto bene la fase difensiva, ma abbiamo sbagliato sull’angolo del 2-1 e sul 3-2 abbiamo perso palla in uscita scappando tutti. Dovevamo chiuderla prima, abbiamo anche avuto l’occasione per il 4-1 con Bentancur… Siamo comunque contenti per la prima vittoria in casa e le due vittorie consecutive, ora ci prepariamo con serenità per la partita col Chelsea”.

DYBALA E MORATA – “Sicuramente non ci saranno né col Chelsea né col Torino. Poi ci sarà la sosta, speriamo di averli dopo la sosta, ma questo fa parte dell’annata. Ora capita a noi, poi magari più avanti capiterà a qualcun altro”.

KULUSEVSKI – “Dejan ha fatto bene, direi che può giocare sia come seconda punta sia come mezzala”.



I CAMBI RAMSEY E CHIELLINI – “Locatelli e Bentancur erano stanchi, avevo bisogno di più palleggio a centrocampo e ho messo Ramsey. Con Chiellini e il passaggio alla difesa a tre mi serviva invece dare più ampiezza ai quinti e giocare meglio la palla. Non abbiamo certo preso gol per questo, ma per una disattenzione in uscita”.

LA PARTITA – “Stiamo lavorando bene, dopo 20 minuti oggi potevamo già stare 3-0. Abbiamo creato molto di più rispetto alle altre partite giocate finora”.