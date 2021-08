Juve-Atalanta, 3 a 1 convincente per i bianconeri di Allegri

Juventus promossa contro l’Atalanta con Dybala, Bernardeschi e Morata

I bianconeri di Allegri superano 3 a 1 in amichevole l’Atalanta di Gasperini e si avvicinano positivamente all’esordio in campionato. Un buon test, buone indicazioni e un Dybala in grande spolvero. In attesa del rinnovo l’argentino delizia in campo, sarà lui il punto di riferimento della nuova Juve?

Tabellino

JUVENTUS: Szczesny 6, Cuadrado 6.5, De Ligt 6, Bonucci 5.5 (70′ Chiellini 6), Alex Sandro 6.5 (71′ Pellegrini 6), Bentancur 6.5, Ramsey 5.5, Bernardeschi 7.5 (63′ McKennie 6), Chiesa 7 (54′ Kulusevski 7), Dybala 7 (54′ Morata 7), Ronaldo 6 (63′ De Sciglio 6).

A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Chiellini, Da Silva, Morata, Mckennie, Pellegrini, Rugani, Fagioli, Kulusevski, Ranocchia, De Winter.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

ATALANTA: Musso 6.5 (82′ Sportiello sv), Djimsiti 6.5 (59′ Toloi 6), Demiral 6 (83′ Lovato 6), Palomino 6 (82′ Scavini sv), Mæhle 6.5 (71′ Sutalo 6), Pašalić 6 (83′ Del Prato sv), Freuler 6.5 (59′ de Roon 6), Gosens 6.5 (71′ Pezzella 6), Pessina 6.5 (83′ Da Riva 6), Iličić 6 (71′ Piccoli 6), Muriel 6 (59′ Malinovskyi 6).

A disposizione: Sportiello, Rossi, Toloi, Šutalo, Pezzella, de Roon, Malinovskyi, Delprato, Scalvini, Da Riva, Lovato, Piccoli.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo.

Assistenti: Davide Imperiale di Bologna e Christian Rossi di La Spezia.

Quarto ufficiale: Paolo Bitonti di Bologna.