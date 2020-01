Juve in vetta, all’Olimpico 2 a 1 firmato Demiral e CR7

La Juve vince e torna in testa

La Juve di Sarri non brilla ma vince a Roma, ai bianconeri bastano 10′ per indirizzare la gara. Subito in vantaggio con Demiral trovano l’immediato raddoppio su rigore con Ronaldo. La Roma non si butta giù e ci prova in tutti i modi. Nella ripresa accorcia con Perotti su rigore ma ormai è tardi. Da segnalare un brutto infortunio occorso a Zaniolo, in corso gli accertamenti.

TABELLINO

ROMA-JUVENTUS 1-2

Roma (4-2-3-1): Lopez 6; Florenzi 6, Mancini 5,5, Smalling 6, Kolarov 5; Diawara 6,5, Veretout 5 (21′ st Cristante 5,5); Zaniolo 6,5 (35′ Under 6), Pellegrini 5, Perotti 6 (37′ st Kalinic sv). Dzeko 6. A disp.: Mirante, Fuzato, Cetin, Spinazzola, Peres, Juan Jesus. All.: Fonseca 5,5.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny 6,5; Cuadrado 6,5, Demiral 6,5 (19′ De Ligt 6), Bonucci 6, Alex Sandro 5,5; Rabiot 6, Pjanic 5,5, Matuidi 6; Ramsey 6 (24′ st Danilo 5,5); Ronaldo 6,5, Dybala 6,5 (24′ st Higuain 5,5). A disp.: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Douglas Costa, Emre Can, Pjaca, Bernardeschi. All.: Sarri 6.

Arbitro: Guida

Marcatori: 3′ Demiral (J), 10′ rig. Ronaldo (J), 23′ st rig. Perotti (R)

Ammoniti: Veretout, Kolarov, Mancini, Cristante, Kalinic, Florenzi (R); Pjanic, De Ligt, Cuadrado (J)

Espulsi: nessuno

Ph: Fornelli/Activa