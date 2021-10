Juventus, addio a parametro zero: Cherubini all’assalto

Per Ramsey pronta la rescissione del contratto

Il matrimonio tra la Juventus e Aaron Ramsey non è mai realmente sbocciato. Arrivato a parametro zero e presentato come grande colpo di mercato, il gallese ha fin qui totalizzato 70 presenze con i bianconeri (molte delle quali, però, sono solo spezzoni di partita) segnando solo 6 gol e sfornando solamente 6 assist: decisamente poco per chi doveva arrivare con il ruolo di trequartista e incursore (un ruolo dove la Juventus era scoperta da tempo). I tanti infortuni fisici e la congenita fragilità di Ramsey hanno reso perciò quasi nulla il suo contributo tanto che la società torinese starebbe pensando a rescindere il suo contratto nel prossimo futuro per lasciarlo partire a parametro zero. Il gallese prende al momento ben 7 milioni all’anno, risultando uno dei più pagati della rosa. Cherubini starebbe pensando quindi alla rescissione consensuale non concedendo neanche la buonuscita né al giocatore né ai suoi agenti.