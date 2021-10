Juventus, arriva la smentita: le ultime su Vlahovic e Pogba

La Juventus si sta interrogando da qualche tempo sulla possibilità riguardante il riscatto di Alvaro Morata, l’attaccante infatti è reduce da due stagioni in prestito con la maglia bianconera, per la quale sono stati investiti già circa 20 milioni di Euro, (10 all’anno)una cifra già molto importante considerando che lo spagnolo non è di proprietà dei bianconeri che se decideranno di puntare al riscatto, dovranno sborsare una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di Euro per rilevarlo dall’Atletico Madrid.

È per questo che i vertici dirigenziali della ‘Vecchia Signora‘ starebbero seriamente pensando di investire la cifra che si risparmierebbe decidendo di non riscattare il classe ’92 su un profilo più giovane ed allo stesso tempo già pronto per ben figurare in Italia e in Europa: Dusan Vlahovic.

Come sappiamo il serbo non ha intenzione di rinnovare il contratto che lo lega alla Fiorentina fino a Giugno 2023 e per lui diverse sono le squadre che si stanno muovendo per intavolare trattative al fine di poterlo rilevare, la Juventus è una di queste soprattutto se deciderà di non prolungare l’avventura con Morata, che piace molto al Tottenham di Fabio Paratici, ex uomo mercato bianconero che stima molto la punta delle ‘Furie Rosse‘ e vorrebbe acquisirlo data la partenza di Harry Kane che in Inghilterra danno per scontata a Giugno.

A tal proposito, intervistato da ‘Tuttosport‘ ha parlato l’ex agente di Benoit Cauet (ex centrocampista dell’Inter) molto influente in Francia ma non solo, parliamo di Yvan Le Mée: “Vlahovic-Chiesa sarebbe una coppia da sogno, ma penso che sia una operazione un po’ elevata per i nuovi parametri della Juventus. Immagino più Vlahovic nel Tottenham al posto di Kane, o al City”.

Queste le parole del francese che ha poi proseguito su altri obiettivi legati al mondo bianconero: “Pogba? A parametro zero non credo farà troppi sconti, lo vedo al Real Madrid“. Smorzando quindi gli entusiasmi dei tifosi juventini che sognano un ritorno alla base del ‘polpo‘; ha poi proseguito su un altro giovane francese in rampa di lancio accostato alla squadra allenata da Massimiliano Allegri: “Tchouameni è davvero forte, ma la prossima estate varrà sui 45 milioni… Sì, come profilo sarebbe da Juve».

Parole e musica quelle di colui che curava gli interessi dell’ex nerazzurro, scettico sulla buona chiusura di alcune trattative legate alla Juventus ma che non esclude nessuno scenario.