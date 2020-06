Juventus, Arthur finalmente dice di sì alla squadra bianconera

Entro fine settimana dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale dello scambio con Pjanic

Finalmente ci siamo! Con una trattativa durata settimane, Arthur ha definitivamente accettato nella giornata di oggi la proposta juventina; il centrocampista brasiliano, che in un primo momento non voleva lasciare il Barcellona, si è ormai convinto a sposare la causa bianconera. Il calciatore avrebbe anche già comunicato agli amici più intimi la sua decisione e quindi la scelta di giocare dal prossimo anno alla Juventus.

Scambio Pjanic-Arthur

L’operazione, che doveva concludersi il 30 giugno per una questione di bilanci, si avvia adesso alla conclusione, si preparano quindi le carte per il doppio trasferimento: Pjanic in blaugrana e Arthur alla corte di Sarri.

Sabato o domenica l’ufficialità

Se gli ultimi accordi dovessero definirsi, senza altre sorprese, sabato o domenica dovrebbe arrivare l’ufficialità. Ovviamente i giocatori non cambieranno squadre fino a fine stagione; trovandosi così come probabili avversari in Champions, con le maglie attuali.

Per quanto riguarda l’intesa fra i due club sul valore dei cartellini, quello di Pjanic è stato valutato sui 60 milioni più bonus; mentre quello del brasiliano 70 milioni più altri cinque di bonus.

Mattia De Sciglio invece, come si è capito da qualche giorno, non sarà incluso nella contropartita tecnica, quindi resterà per ora ancora con i bianconeri.