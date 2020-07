Juventus-Atalanta 2-2. Ronaldo doppietta di rigore

L’Atalanta ad un passo dalla vittoria contro la Juventus

L’Atalanta ad un passo dal sogno, in vantaggio per 2-1 ad un minuto dal termine, ma Ronaldo su rigore riacciuffa un pareggio che potrebbe dire nono scudetto consecutivo.

Nel primo tempo è dominio della Dea, che si porta in vantaggio meritatamente con Zapata servito in area dal Papu Gomez. Nella ripresa la squadra di Sarri sembra più convinta ed acciuffa il pari su rigore con CR7. A 10 minuti dal temine scambio Muriel-Malinovskyi che batte con un tiro preciso a fil di palo Szczesny. Quando tutto sembra finito, ad un minuto dal termine, Muriel commette un’ingenuità colpendo il pallone in area con la mano; il rigore viene trasformato da Ronaldo. La Juventus con questo pareggio si porta ad otto lunghezze di vantaggio sulla Lazio, Atalanta avrebbe meritato il successo, ma resta in corsa per il secondo posto.

Juventus-Atalanta, il tabellino

Juventus-Atalanta 2-2

MARCATORI: 16′ Zapata, 80′ Malinovskyi (A); 54′ rig. e 89′ rig. Cristiano Ronaldo (J)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo (56′ Alex Sandro); Rabiot, Bentancur, Matuidi (82′ Ramsey); Bernardeschi (56′ Douglas Costa), Dybala (69′ Higuain), Ronaldo. All. Sarri. A disp. Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, Pjanic, Ramsey, Muratore, Olivieri.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino (75′ Caldara), Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler (75′ Tameze), Castagne*; Gomez (67′ Malinovskyi), Ilicic (58′ Pasalic), Zapata (67′ Muriel). All. Gasperini. A disp. Rossi, Bellanova, Colley, Sutalo, Czyborra, Muriel, Gosens, Sportiello.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

AMMONITI: Bernardeschi, Cuadrado, Rabiot (J); Pasalic, Hateboer (J)