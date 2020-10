Juventus-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla in TV

Juventus ancora una volta senza CR7, fuori per Covid-19. Stasera si sfideranno i due connazionali, Messi e Dybala.

La sfida tra Ronaldo e Messi sarà rimandata, ma lo spettacolo in campo non mancherà. La Juventus e il Barcellona si contendono il primo posto nel girone G, e al momento sono appaiate a pari punti. Nel Barcellona mancherà Pique per via del rosso, mentre nei bianconeri manchera Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo