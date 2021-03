Juventus Benevento, cronaca, tabellino e highlights del match

La Juventus cade in casa contro il Benevento nella gara valida per la 28/a giornata di Serie A. Decisivo il gol al 24′ della ripresa di Gaich, favorito da un errore in disimpegno di Arthur. I bianconeri restano così fermi a quota 56, mentre i campani compiono un balzo importante in chiave salvezza avanzando a 29, a +7 sul Cagliari.

Rete: 69′ Gaich

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur (72′ Bentancur), Rabiot (72′ McKennie), Kulusevski; Morata, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Chiellini, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Barba, Caldirola; Improta, Hetemaj (82′ Dabo), Viola, Ionita, Foulon (72′ Tello); Lapadula (72′ Caprari), Gaich (82′ Di Serio). All.Inzaghi. A disp. Manfredini, Lucatelli, Insigne, Moncini, Sau, Pastina

Arbitro: Abisso di Palermo

Ammoniti: 9′ Tuia, 17′ Bernardeschi, 75′ Barba, 84′ Tello, 90+2′ Bentancur

NOTA: 73′ ammonito Pirlo per proteste

JUVENTUS BENEVENTO HIGHLIGHTS