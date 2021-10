Juventus, c’è il sondaggio del Newcastle: fissato il prezzo

Con l’acquisizione del Newcastle da parte del fondo arabo PIF, proseguono senza sosta le voci che accostano i nuovi potenziali acquisti milionari alla squadra inglese.

Tra questi risultano forti gli interessi per due giocatori che militano nel nostro campionato, più precisamente nella Juventus: parliamo di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot; i centrocampisti della squadra torinese potrebbero lasciare la città della Mole già nel corso di questa stagione, qualora i ‘magpies’ avanzassero un’offerta già a Gennaio per il centrocampista gallese, meno probabile l’addio del francese nel corso di questa stagione ma il discorso cessione si potrebbe spostare solo di qualche mese, nel corso della prossima estate quando il club di via Druento valuterà con più attenzioni le possibili cessioni di quei giocatori che non hanno reso al massimo con la maglia bianconera.

In questo senso si andrebbero a risparmiare i 7 milioni netti a cui i bianconeri fanno fronte per gli stipendi di ciascun giocatore citato, di conseguenza riuscendo a sfoltire la rosa ed avere maggiori possibilità di inserire nell’organico uno o più giocatori funzionali al progetto tecnico di mister Massimiliano Allegri senza pesare troppo in termini di bilancio.

Per il cartellino del transalpino, la ‘vecchia Signora’ non vorrebbe incassare meno di 8 milioni di Euro ma d’altra parte la società a cui fa capo Andrea Agnelli non ha intenzione di partecipare a nessun tipo di guerra né con il giocatore né con la squadra inglese, per questo potrebbe anche decidere di lasciar partire l’ex Paris Saint-Germain senza ricevere nessun indennizzo.

Nei piani della dirigenza torinese inoltre prende sempre più piede l’idea di un clamoroso ritorno, quello di Pogba (entrato solo al sessantaseiesimo minuto di gioco) che intervistato ieri dopo la partita di Champions League vinta negli ultimi minuti contro l’Atalanta, alla domanda in cui gli è stato chiesto se fosse felice di giocare nel Manchester United ha risposto un po’ diplomaticamente: “Io sorrido sempre quando gioco” (prima di affermare che fosse contento di conseguenza di giocare con i campioni dei ‘Red Devils’) una frase sibillina che sembra aver sancito definitivamente la volontà del francese di terminare la propria avventura nella squadra allenata da Solskjaer, con la Juventus sullo sfondo pronta a sferrare l’attacco decisivo per riuscire ad accontentare il classe ’93 dal punto di vista economico: servono circa 15 milioni di Euro stagionali per garantire il rientro del ‘polpo’, cifra che potrebbe essere ottenuta direttamente dalle cessioni di Ramsey e Rabiot e di conseguenza reinvestita proprio su Paul Pogba.